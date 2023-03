Bizarrap, otro argentino que se rindió a los pies de Shakira: “Te quiero y te admiro”

Hace más de dos meses que la cantante colombiana Shakira y el productor argentino Bizarrap lanzaron la ‘Music Session #53’ y desde ese momento no han parado de romper récords con el tema que le dio la vuelta al planeta.

La artista barranquillera, según sus declaraciones, jamás pensó que su "catarsis y desahogo" fueran directo al número 1 a sus 45 años y con esto proclamarse como la estrella de la música y referente colombiana a nivel mundial.

Los números de este tema, que fue un dardo tras su separación con el exfutbolista español Gerard Piqué , han sido simplemente espectaculares y ya rompieron varios registros.

La pegajosa canción alcanzó el primer lugar en la plataforma Spotify y en tan solo unos meses facturó más de 34 millones de euros tras su difusión en el canal de Youtube. Además, batió un récord como el debut más grande en la historia de la música en español, al alcanzar 14.4 millones de reproducciones en tan solo 24 horas.

Su éxito fue tal que los artistas fueron invitados a uno de los programas más exclusivos y vistos de la televisión estadounidense: 'The Tonight Show' con Jimmy Fallon , en el que interpretaron la canción ante un público lleno de energía y que no paró de ovacionarlos. Esta fue la primera entrevista de Bizarrap en inglés y no dudó en contárselo a sus seguidores.

Una vez más, Shakira le dio más reconocimiento a otro artista: esta vez al argentino que alcanzó fama mundial con esta ‘session’. El productor le dio todo el crédito a la intérprete de ‘Ojos Así’ y ‘Waka Waka’, con un sentido mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram.

"Muchísimas gracias por la invitación @jimmyfallon , era mi primer entrevista en inglés, traté de hacer lo mejor posible jaja. Gracias también a vos @shakira por tu forma de ser conmigo, te quiero y admiro", publicó el argentino.

El post, con un video de la entrevista, alcanzó más de 1.600.000 de ‘Me Gusta’, más de 13 millones de reproducciones, miles de comentarios y, por supuesto, mensajes de felicitaciones para la pareja que no para de celebrar y hacer historia. Antes del programa, a los artistas les entregaron cuatro Records Guinness certificados por los impresionantes números registrados con este sencillo.

Recordemos que el amor de Shakira por el país del sur del continente viene desde que tuvo una larga relación con el argentino Antonio de la Rúa, con quien conformó una pareja muy mediática en su época.

