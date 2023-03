¡Por el Real Madrid! Esta sería la razón por la que Gerard Piqué regañó a sus hijos en el Camp Nou

Continúa la polémica de Gerard Piqué con sus hijos, pues es el presidente de la Kings League fue visto regañandolos frente a más de 90.000 personas en el Camp Nou el pasado domingo, 26 de marzo.

El español sigue generando amores y odios entre algunos, pues su pasado con la barranquillera Shakira sigue latente y se lo recuerdan en cada momento; por eso, las personas en el Camp Nou estuvieron pendientes de sus movimientos y fue así que una cámara logró captar el momento exacto en que el catalán regaña a sus hijos e incluso les grita.

Han querido desprestigiar a Shakira por llevar a sus hijos al Show de Jimmy Fallon, donde estaban cantando la sesión #53, pero no he visto quejarse a esos mismos de que Piqué llevó a sus hijos a un evento donde estaban aburridos y además grita a Milán. pic.twitter.com/FyOxjwPiZw — Andrés Guillén 🥂🎧🏳️‍🌈 (@andresguillen6_) March 27, 2023

Después de varias hipótesis de el por qué el exdefensor del FC Barcelona habría regañado a sus hijos de esa manera, al fin algunos medios en España dieron respuesta de esto y se trataría de dos culpables: Clara Chía y el Real Madrid.

La primera, según reveló Trendencias , la relación de Clara Chía con los hijos de Gerard Piqué no es la mejor, pues los pequeños no se sientes cómodos estando cerca de ella, por eso, no se ven juntos casi en ningún momento y se encontraban un poco molestos por haberla llevado al Camp Nou.

Publicidad

Pero lo que realmente "fue la gota que rebasó la copa" fue un cántico que entonó Gerard Piqué y los presidentes de la Kings League en contra del Real Madrid, pues el pequeño Milán le habría dicho a su padre que parecía un "payaso" lo que llevó a la fuerte reacción del catalán.

Me pregunto si Gerard Piqué es de esos padres que preguntan a sus hijos qué les gusta y qué quieren hacer o si es de los que imponen.

¿Cuál era la necesidad de esta exposición? Llámenme ignorante, pero las caras de los niños expresan incomodidad pic.twitter.com/gIHQ2tWztH — Adolfo Rodríguez (@AdolfoRH) March 27, 2023

"Me pregunto si Gerard Piqué es de esos padres que preguntan a sus hijos qué les gusta y qué quieren hacer o si es de los que imponen. ¿Cuál era la necesidad de esta exposición? Llámenme ignorante, pero las caras de los niños expresan incomodidad", es la principal crítica de la prensa española en contra de Piqué.

Publicidad

Sin embargo, esto no es de todo cierto, pues Gerard Piqué ya ha llevado en diversas ocasiones a su hijo Milán a la Kings League, la cual "es una de sus competiciones favoritas", en especial por su relación con lo demás creadores de contenido que participan en esto.

Le puede interesar: 'Titulares Deportivos'