Docente colombiana impulsa la cultura nacional en escuelas de EE. UU. a través de inmersión dual

En medio de un contexto marcado por noticias adversas sobre migración en Estados Unidos, una historia educativa con sello colombiano ha logrado destacarse por su impacto cultural y pedagógico. Se trata de la experiencia liderada por Clara Borda, docente colombiana del programa de Inmersión Dual en escuelas comunitarias de Indiana, quien ha logrado acercar la cultura de Colombia a niños estadounidenses mediante el idioma, la música y las tradiciones.

Borda llegó a Estados Unidos tras un proceso marcado por la pandemia. “En medio del Covid yo estaba en Colombia, tuve que regresar y luego me contactaron para venir a Indiana en 2021. Ha sido una experiencia muy hermosa”, relató la profesora durante una entrevista en El Radar de Blu Radio. Desde entonces, su labor ha sido clave dentro del programa bilingüe que dirige Crystal Kreider, coach del modelo de inmersión dual.



La enseñanza del español y el vínculo cultural

Uno de los principales retos del programa ha sido enseñar español a niños cuya lengua materna es el inglés. “No es nada fácil enseñar a estudiantes hablantes nativos de inglés a aprender español como segundo idioma”, explicó Kreider, quien destacó el esfuerzo constante por fortalecer la producción oral y el uso cotidiano del idioma.

Ese proceso ha ido acompañado de una inmersión cultural profunda. Según Kreider, la presencia de varias docentes colombianas ha sido determinante para que los estudiantes “se enamoren de Colombia” desde los primeros grados.



Velitas, arepas y cumbia: Colombia en el aula

La experiencia tomó mayor visibilidad tras la difusión de un video en el que niños estadounidenses celebran el Día de las Velitas, portan la bandera de Colombia y bailan cumbia. “Empezamos hace cinco años con una actividad pequeña y fue muy exitosa. Las profesoras americanas se incluyeron, llevé arepas al colegio y se enamoraron de las arepas”, contó Borda.

La preparación incluye meses de trabajo pedagógico con cartillas sobre Colombia y el uso del programa Colombia Nos Une, que permite a los estudiantes conocer las regiones, la música y la diversidad cultural del país. “Ellos pueden viajar por Colombia, escuchar a Carlos Vives y luego experimentar el baile de la cumbia en clase”, explicó la docente.



Conocimiento y proyección a futuro

Los estudiantes ya identifican regiones, acentos, tribus indígenas y productos emblemáticos como el café. “Ya saben sobre nuestras regiones, nuestros acentos y aprendimos sobre los muiscas”, afirmó Borda, quien no descarta que en el futuro los niños puedan visitar Colombia.



Esta experiencia educativa se ha convertido en un ejemplo de cómo la cultura colombiana en Estados Unidos puede fortalecer el bilingüismo, la diversidad y el entendimiento intercultural desde la escuela.

