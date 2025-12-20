En vivo
Mujer cuenta cómo su papá acabó con la vida de su mamá y abuela en una discusión: "Estaba loco"

Mujer cuenta cómo su papá acabó con la vida de su mamá y abuela en una discusión: "Estaba loco"

Según dijo, esa mañana se despertó tras escuchar gritos provenientes del interior del apartamento. Al salir de su habitación encontró a su abuela, de 78 años, amarrada con un cinturón y sin conocimiento.

Foto: Vos Podés
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de dic, 2025

