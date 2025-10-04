En entrevista con el podcasts Pepe y Chea, Pamela Rivera compartió impactantes detalles del homicidio que terminó con la vida de su madre, su abuela, y posteriormente, de su padre, el reconocido beisbolista Óscar Rivera.

Rivera fue jugador profesional para equipos como los Dodgers de Los Ángeles y los Diablos Rojos en México, era considerado una "estrella de la casa" antes de que su carrera decayera y su esposa, Carla, asumiera un rol de directora general con gran éxito profesional. La situación económica y el cambio de dinámica familiar hizo que aumentaran los problemas del hombre, quien era "muy explosivo" y sumamente celoso, según su hija.

Rivera no creía en la ayuda psicológica o las terapias, a pesar de que su esposa se lo propuso en varias ocasiones. La tensión familiar se agravó durante la pandemia, cuando la convivencia mostró el deterioro del carácter de Rivera. Los celos del hombre no solo eran de pareja, sino también "celos profesionales" hacia su esposa, quien era la principal proveedora.

Hija de reconocido beisbolista habla sobre cómo su papá acabó con la vida de su mamá y abuela Foto: redes sociales

El beisbolista cayó en el alcoholismo y, según las investigaciones posteriores, consumía cocaína y otro tipo de sustancias, lo que alteraba gravemente su comportamiento: "Pasaba de llorar a estar feliz de forma repentina. Incluso llegue a ser la intermediaria entre mis padres, porque habían llegado a un punto de no hablarse, aplicando la ley del hielo por aproximadamente tres meses antes del crimen", relató.



"Mi mamá estuvo cerca de ya dejarlo pero siempre dijo 'Ay es que pobrecito ¿qué va a hacer si no está aquí? ¿A dónde va a vivir si no tiene dinero?'". Poco antes de los hechos, el hombre había vaciado sus cuentas y se había despedido de familiares llorando, por eso su hija afirma que ya tenía todo planeado.

El crimen ocurrió el pasado 23 de agosto de 2023. La abuela de Pamela (mamá de su mamá), fue asfixiada y golpeada con el mango de la pistola hasta fallecer, según la versión que le dieron a la mujer los peritos.

Pamela relató que, en la mañana se despertó alrededor de las 9:00 por golpes, que inicialmente atribuyó a los vecinos. “Mi papá literal agarró del del cabello y se la llevó a que viera a su mamá ya muerta. La agarra del cabello y le dice "Mira ahí está tu mamá" y ahí fue cuando los gritos que me levantaron", recordó.

Al salir de su cuarto, Pamela encontró a su abuela en el suelo, amarrada con un cinturón de hombre y cinta en la boca, sin responder. Su padre, encerrado en la habitación con su madre, le mandó un mensaje de despedida mientras ella intentaba que abriera la puerta. El mensaje decía: “Flaquita, las quiero mucho… La casa, el terreno, la camioneta es de ustedes… Las amo perdónenme”.

Una vez que la policía entró por la fuerza, Pamela vio en las paredes "manos con sangre" y un "charco de sangre" que iba desde el cuarto de sus padres hasta la entrada. Este rastro era de su padre, quien se había disparado en la cabeza sin morir, quedando en estado vegetativo, antes de fallecer una semana después.

Colombia cuenta con diversas líneas de atención gratuitas para quienes necesiten ayuda o estén atravesando una crisis emocional. Una de las principales es la Línea 106, disponible en varias ciudades, como Bogotá, donde funciona las 24 horas del día. También está la Línea Nacional de Orientación Psicológica 192 opción 4, del Ministerio de Salud. Estas líneas ofrecen acompañamiento profesional, escucha activa y orientación inmediata. Buscar ayuda no es un signo de debilidad, sino un paso valiente hacia la recuperación. Recordar que no estás solo puede marcar la diferencia.