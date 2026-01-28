Se acabó la fase de liga en Champions League: el camino que le espera a Luis Díaz

Terminó la octava y última jornada de la fase de liga de la Champions League, en la que se definieron los equipos clasificados a los octavos de final, los que avanzaron a los playoffs y los eliminados. Esta fecha fue especial porque se disputaron 18 partidos de manera simultánea en distintas ciudades de Europa.

Con la certeza de clasificar directamente a los octavos de final llegó el Arsenal de Inglaterra, un equipo que se mantuvo invicto en las siete fechas previas. Esa misma seguridad la compartió el Bayern Múnich, conjunto en el que milita el delantero de la selección Colombia Luis Díaz. En cuanto al resto de los clubes, algunos aseguraron su paso directo a octavos y otros deberán disputar los playoffs.



Clasificados directos a octavos de final

Los equipos que clasificaron directamente son:

Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting de Lisboa y Manchester City.

UEFA Champions League // Foto: AFP

Integrantes de los playoffs

A continuación, aparecen los clubes que finalizaron entre el puesto 9 y el 24 de la tabla de clasificación. Estos se enfrentarán en llaves de ida y vuelta, y los ganadores de estas series avanzarán para medirse con los clasificados directos:



Real Madrid, Inter, Paris Saint-Germain, Newcastle, Juventus, Atlético de Madrid, Atalanta, Leverkusen, Dortmund, Olympiacos, Club Brujas, Galatasaray, Mónaco, Qarabag, Bodo/Glimt y Benfica.

El resto de los equipos quedó eliminado de la competencia.



Resultados de la jornada