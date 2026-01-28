Resultados de Baloto y Revancha: números ganadores del sorteo 2611

Los sorteos de las loterías en Colombia del pasado miércoles 28 de enero de 2026 concluyó sin un ganador del premio mayor en las modalidades de Baloto y Revancha. El sorteo número 2611 dejó un balance de miles de ganadores en las categorías de premios menores, lo que generó un incremento significativo en las bolsas acumuladas para el próximo compromiso del viernes 29 de enero.

En la modalidad principal de Baloto, los números que arrojaron las balotas fueron XXXX, acompañados por la Super Balota XX. Según el reporte oficial de la concesión, el acumulado que estaba en juego ascendía a los $19.200 millones de pesos. Al no registrarse un boleto que acertara la combinación completa (5 números + Super Balota), el premio mayor se incrementó a $19.200 millones.

Distribución de premios en Baloto

A pesar de que el "Gran Acumulado" quedó vacante, un total de 6.893 apostadores lograron obtener premios en las escalas inferiores. La bolsa total de premiación distribuida en este sorteo fue de $59.796.550. Los resultados se desglosaron de la siguiente manera:



4 aciertos: 9 ganadores, cada uno con un premio de $392.350.

3 aciertos + Super Balota: 27 personas ganaron $113.350 cada una.

3 aciertos: 556 ganadores recibieron $17.950.

2 aciertos + Super Balota: 425 ganadores con un premio de $18.750.

0 aciertos + Super Balota: La categoría con más beneficiados, con 5.876 personas que recuperaron $6.000.

Resultados de Revancha: El acumulado sube a $14.100 millones

Por su parte, el sorteo de Revancha, que ofrece una segunda oportunidad a los jugadores con los mismos números o una combinación diferente, tampoco registró ganadores para su premio mayor de $14.100 millones. Los números sorteados para esta modalidad fueron XXXXX, con la Super Balota XX.



En esta categoría, el volumen de ganadores fue superior al del sorteo principal, alcanzando un total de 9.422 personas premiadas. La suma total entregada por el concesionario en Revancha fue de $35.602.050.



Detalle de ganadores en Revancha

4 aciertos: 15 ganadores obtuvieron $112.150 cada uno.

3 aciertos + Super Balota: 48 personas ganaron $30.350.

3 aciertos: 733 ganadores recibieron $6.500.

2 aciertos + Super Balota: 662 ganadores con un premio de $5.750.

0 aciertos + Super Balota: 7.964 personas ganaron $3.000.

Tras estos resultados, el nuevo acumulado de Revancha para el próximo miércoles se sitúa en $14.100 millones de pesos.

Con ambos premios vacantes, la expectativa crece entre los apostadores. El próximo sorteo se llevará a cabo el miércoles 28 de enero, donde la bolsa conjunta entre Baloto y Revancha superará los $33.300 millones de pesos.

Es importante recordar que Baloto es un juego de suerte y azar bajo la modalidad de novedad, donde el jugador elige cinco números del 1 al 43 y una Super Balota con números del 1 al 16. Actualmente, este sorteo es operado por el consorcio Operador Nacional de Juegos (ONJ), el cual garantiza la transparencia y el aporte a la salud de los colombianos a través de las transferencias legales derivadas de la operación.

Los interesados pueden adquirir sus tiquetes en los más de 25.000 puntos de venta de la red de servicios Su Red y SuperGIROS en todo el país, así como a través de las plataformas digitales oficiales.