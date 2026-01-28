En vivo
Tecnología  / Trampa en casino chino: capturada usaba lentes inteligentes para ver fichas

Trampa en casino chino: capturada usaba lentes inteligentes para ver fichas

El video que circula en redes sociales muestra a una mujer sorprendida “in fraganti” en un casino de la provincia de Hunan usando lentes de contacto tecnológicos para ver "a través" de las fichas.

