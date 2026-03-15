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Blu Radio  / Mundo  / Papa León XIV pide alto el fuego y diálogo ante la atroz violencia en Oriente Medio

Papa León XIV pide alto el fuego y diálogo ante la atroz violencia en Oriente Medio

El pontífice denunció miles de víctimas, desplazados y ataques a civiles, expresó preocupación por Líbano y llamó a abrir caminos de diálogo y soluciones duraderas ante la crisis.

Mensaje del papa León XIV para Año Nuevo.
Mensaje del papa León XIV para Año Nuevo.
Foto: AFP.
Por: EFE
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Actualizado: 15 de mar, 2026

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