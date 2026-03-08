En vivo
Papa pide que cesen las bombas en Oriente Medio y teme que la guerra se extienda más

Papa pide que cesen las bombas en Oriente Medio y teme que la guerra se extienda más

"Queridos hermanos y hermanas, desde Irán y todo Oriente Medio siguen llegando noticias que causan profunda consternación", dijo el papa, asomado a la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico.

