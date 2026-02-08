Papa León XIV asegura que "las estrategias de potencias" militares "no dan futuro" a humanidad

El papa León XIV ha animado este domingo a rezar por la paz en el mundo y ha advertido que el futuro no depende de "las estrategias de potencias económicas y mundiales", sino del respeto entre los pueblos.

"Sigamos rezando por la paz. Las estrategias de potencias económicas y militares, tal y como nos lo enseña la historia, no dan futuro a la humanidad", reivindicó tras el rezo del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico.

Y agregó: "El futuro está en el espeto y fraternidad entre los pueblos".

El pontífice estadounidense, ante miles de personas que le escuchaban desde la plaza de San Pedro pese a la lluvia, también expresó su "dolor y preocupación" por los recientes ataques mortales y la violencia contra varias comunidades en Nigeria.



"Expreso mi cercanía orante a todas las víctimas de la violencia y del terrorismo. Espero que las autoridades competentes continúen trabajando con determinación para garantizar la seguridad y la protección de la vida de cada ciudadano", instó.

Por último, León XIV lanzó un mensaje contra la esclavitud, dado que la iglesia conmemora hoy el Día contra la trata de personas, dedicado a Santa Giuseppina Bakhita, una monja sudanesa que de niña fue víctima de esta lacra.

"Agradezco a las religiosas y a todos aquellos que se esfuerzan por eliminar las actuales formas de esclavitud. Junto a ellos digo que la paz comienza con la dignidad", declaró el papa.