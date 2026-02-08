En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Papa León XIV asegura que "las estrategias de potencias" militares "no dan futuro" a humanidad

Papa León XIV asegura que "las estrategias de potencias" militares "no dan futuro" a humanidad

El papa León XIV pidió rezar por la paz, rechazó que el futuro dependa de potencias militares, expresó preocupación por Nigeria y llamó a defender la dignidad humana frente a la violencia y la esclavitud.

