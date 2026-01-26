Resultados Baloto y Revancha: números del sorteo 2.610 que deja más de 49.000 ganadores

En la noche de este lunes 26 de enero de 2026, se llevó a cabo el sorteo número 2.610 de Baloto y Revancha, uno de los juegos de suerte y azar más importantes de Colombia. Tras el último escrutinio, los premios mayores de ambas modalidades no fueron entregados, lo que ha generado un incremento automático en las bolsas para el próximo sorteo.

De acuerdo con el reporte oficial del Operador Nacional de Juegos, la jornada dejó un balance positivo en términos de premiación secundaria, distribuyendo recursos entre miles de colombianos que acertaron diversas combinaciones de la matriz de números.

Resultados detallados de Baloto (Sorteo 2.610)

En la modalidad principal de Baloto, los números extraídos de la urna fueron: XXX y la Super Balota XX.



El acumulado que estaba en juego ascendía a los $18.400 millones de pesos. Si bien no hubo un ganador para el gran acumulado (quien debe acertar los cinco números más la Super Balota), el sistema registró un total de 27.771 ganadores en las categorías inferiores. Destaca un ciudadano que logró acertar los 5 números (sin la Super Balota), llevándose un premio individual de $45.523.350.

En total, la premiación distribuida en esta categoría sumó $256.323.000. Debido a que el premio mayor quedó vacante, el nuevo acumulado para el próximo lunes 26 de enero se sitúa en $18.800 millones.

Resultados detallados de Revancha

Por su parte, la modalidad Revancha, que ofrece una segunda oportunidad con los mismos números por un costo adicional, presentó la siguiente combinación ganadora: XXX y la Super Balota XX.

El acumulado disponible para este sorteo era de $13.700 millones de pesos. Al igual que en el sorteo principal, ninguna apuesta logró la combinación perfecta de los seis números. No obstante, 21.702 personas resultaron ganadoras en los niveles secundarios, sumando una premiación total de $91.484.900.

Para el próximo sorteo, el nuevo acumulado de Revancha se ha fijado en $13.900 millones.

Análisis del juego y contexto de Baloto en Colombia

Baloto es un juego de tipo "lotto" en línea, donde el jugador apuesta por cinco números del 1 al 43 y una Super Balota con números del 1 al 16. La probabilidad de ganar el premio mayor es de 1 entre 15,4 millones de combinaciones posibles. Desde que el Operador Nacional de Juegos (ONJ) asumió la concesión del juego, se han implementado dinámicas para mantener el interés de los apostadores, incluyendo la transparencia en los procesos de sorteo que son transmitidos en vivo y supervisados por delegados de Coljuegos.

Es importante recordar que los premios de juegos de azar en Colombia están sujetos a impuestos. Según el Estatuto Tributario, los ganadores de premios considerados "ganancias ocasionales" deben destinar un 20% del valor total del premio a retención en la fuente, siempre que el monto supere las UVT (Unidad de Valor Tributario) establecidas por la ley.