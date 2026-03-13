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Blu Radio  / Nación  / Confirman “hecho no deseado” sobre el Aeropuerto El Dorado de Bogotá: fue helicóptero del Ejército

Confirman “hecho no deseado” sobre el Aeropuerto El Dorado de Bogotá: fue helicóptero del Ejército

El recorrido de este helicóptero del Ejército quedó registrado en el radar aeronáutico. Minutos después de maniobrar sobre la pista aterrizó en la Escuela Militar.

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