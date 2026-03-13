Confirman “hecho no deseado” sobre el Aeropuerto El Dorado de Bogotá: fue helicóptero del Ejército

Tras la confirmación de la Aeronáutica Civilsobre un “hecho no deseado” sobre la pista del Aeropuerto El Dorado de Bogotá. Fuentes le confirman a Blu Radio que el helicóptero Black Hawk pertenece al Ejército. Justamente en radares aeronáuticos se ve el momento en que la aeronave hace una maniobra sobre la pista, sale del perímetro de la ciudad y hace el recorrido hasta la Escuela de Cadetes José María Córdoba.

Según la aplicación Flightradar 24, el hecho se registró en la tarde de este viernes sobre la 1:44 pm. Aproximadamente, son más de 5 minutos en los que el helicóptero está en el aire y aterriza en la escuela.

Por esto mismo, la Aeronáutica Civil asegura que ya comenzó la investigación sobre este caso. Así mismo; ya está en manos de la división de investigación aérea para determinar los responsables, ya que en lo corrido del 2025 es la segunda vez que se presenta un caso parecido.

Cabe recordar que a inicio de febrero un avión de Latam reportó un incidente en la pista asegurando que fue un error de comunicación.



“El hecho actualmente se encuentra bajo proceso de investigación… las autoridades y dependencias competentes adelantan las revisiones técnicas necesarias para determinar las circunstancias en las que ocurrió el evento.” Concluyó la Aerocivil en el comunicado.