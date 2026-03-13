Atlético Nacional vs. Llaneros HOY: siga EN VIVO y directo la Liga BetPlay 2026

Tras la imponente victoria en Barranquilla, Atlético Nacional vs. Llaneros HOY viernes, 13 de marzo, será una nueva oportunidad para que el equipo de Diego Arias recupera la confianza de la afición por la derrota vs. Millonarios en Copa Sudamericana y seguir sumando en la parte alta de la tabla de posiciones.



¿Dónde ver Atlético Nacional vs. Llaneros HOY por la Liga BetPlay?

El equipo de Blog Deportivo de Blu Radio traerá las emociones de los 90 minutos de este choque de la Liga BetPlay, esto a través del canal de YouTube con todas las emociones al máximo y con un equipo de expertos que no se perderán ni un solo detalle de este compromiso entre Nacional y Llaneros, todo a través del siguiente link:

¿A qué hora juega Atlético Nacional HOY vs. Llaneros?

Este duelo se encuentra programado para este viernes, 13 de marzo, a las 8:30 de la noche en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. El partido corresponde a la fecha 11 del fútbol profesional colombiano.



Así fue el último partido de Atlético Nacional

Los verdolagas se impusieron en condición de visitante vs. Junior de Barranquilla con una victoria de 4 a 0. El cuadro verdiblanco aprovechó la expulsión del central Jermein Peña para sacar tres puntos vitales en su carrera a la clasificación a los 'playoff' de la Liga BetPlay de este primer semestre del 2026.

Alfredo Morelos, Dairon Asprilla y Rengifo fueron los grandes protagonistas de este compromiso del fútbol profesional colombiano.

Nacional gana en Barranquilla // Foto: Atlético Nacional

Posibles alineaciones de Atlético Nacional y Llaneros por Liga BetPlay