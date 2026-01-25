Resultados de Baloto, Revancha y Loterías de Boyacá y Cauca: números ganadores y secos

La jornada de juegos de azar de este sábado 24 de enero dejó un panorama de gran expectativa para los apostadores colombianos. Mientras que los premios mayores de las loterías regionales de Boyacá y del Cauca encontraron nuevos números ganadores, el acumulado de Baloto y Revancha siguió creciendo.



Baloto y Revancha resultado de este sábado 24 de enero

En el sorteo 2.609 de Baloto, los números que cayeron fueron 07, 14, 21, 23, 38 con la Súper Balota 01. Por su parte, los número ganadores de Revancha fueron 17 - 30 - 21 - 34 - 24 y la Súper Balota 03.



Lotería de Boyacá: el premio mayor más grande de la noche

La Lotería del Boyacá, en su sorteo 4608, puso en juego un imponente premio mayor de $15.000 millones. El número favorecido fue el 0395 de la serie 111.

Este sorteo, despachado tradicionalmente para todo el territorio nacional, también entregó importantes premios secos:



Seco de $1.000 millones: número: 8329 — Serie: 003

Seco de $400 millones: número: 1714 — Serie: 013

Seco de $300 millones: número: 6528 — Serie: 161

Seco de $100 millones: número: 8191 — Serie: 349

La Lotería del Cauca repartió millonarios premios en su sorteo 2595

La Lotería del Cauca realizó este sábado 24 de enero de 2026 su sorteo número 2595, entregando un premio mayor de $8.000 millones y múltiples secos de diferentes montos. El número 8951 de la serie 108 fue el ganador del premio principal, marcando una noche cargada de expectativa para miles de apostadores en todo el país.

Se recomienda a todos los jugadores verificar sus billetes físicos y comprobantes electrónicos en los puntos de venta oficiales de Paga Todo, Gana Gana o a través de las páginas web de cada entidad para confirmar sus aciertos.