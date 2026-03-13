Comenzó la era de los agentes de inteligencia artificial, según Huawei

En el marco del Mobile World Congress (MWC) 2026, que se realiza en Barcelona, Daniel Zhou, presidente de Huawei Latinoamérica, habló en los micrófonos de BLU Radio para el programa BLU 4.0 y aseguró que la región vive un momento decisivo para el desarrollo de la inteligencia artificial, la conectividad y la economía digital.

Durante la conversación, Zhou destacó el enorme potencial de América Latina y el Caribe para acelerar su transformación digital si logra fortalecer su infraestructura tecnológica y ampliar el acceso a nuevas capacidades digitales. En ese sentido, Huawei reiteró su compromiso con el desarrollo de redes y soluciones que permitan a más personas y empresas beneficiarse de la economía digital.

Daniel Zhou, presidente de Huawei Latinoamérica // Foto: suministrada

El directivo explicó que el despliegue de redes 5G y el desarrollo del cómputo en la nube se encuentran en una etapa clave en la región. Por ello, señaló que la cooperación entre gobiernos, empresas y actores del ecosistema será fundamental para acelerar la innovación tecnológica y la digitalización de los países.

Zhou también destacó la importancia de formar talento en la era digital. Según explicó, Huawei impulsa programas de capacitación tecnológica en América Latina y, para 2025, ya había formado en competencias TIC a más de 3.000 estudiantes en la región.



Foto: AFP

La era de los agentes de IA

En el mismo evento, Huawei planteó que el mundo está entrando en la era de los agentes de inteligencia artificial, una etapa en la que interactuar con la IA será tan natural como enviar mensajes a un amigo. Así lo explicó Pedro Romero, oficial de ciberseguridad de Huawei, quien señaló que plataformas como ModelArts permiten acceder a modelos avanzados de lenguaje sin tener que desarrollarlos desde cero, lo que democratiza el uso de la inteligencia artificial.

Según Huawei, estos agentes de IA pueden analizar grandes volúmenes de datos, anticipar riesgos y apoyar decisiones en tiempo real en sectores como telecomunicaciones, salud y servicios digitales. Funcionan como asistentes inteligentes que interactúan con las personas en lenguaje natural, sugieren acciones y detectan anomalías, mientras el criterio final sigue en manos de los equipos humanos.