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Blu Radio  / Mundo  / Trump dice que ejecutó uno de los bombardeos "más poderosos" de la historia contra Irán

Trump dice que ejecutó uno de los bombardeos "más poderosos" de la historia contra Irán

Según la información, fueron "aniquilados" por completo todos los objetivos militares en la isla iraní de Kharg.

Trump dice que ejecutó uno de los bombardeos.jpg
Donald Trump, isla iraní de Kharg.
Foto: AFP, EFE.
Por: EFE
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Actualizado: 13 de mar, 2026

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