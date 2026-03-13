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Blu Radio  / Mundo  / "Es un conflicto transregional con implicaciones globales: experto sobre panorama en Medio Oriente

"Es un conflicto transregional con implicaciones globales: experto sobre panorama en Medio Oriente

Dos incidentes en menos de una semana revelan uso de embarcaciones explosivas no tripuladas contra buques comerciales en una de las rutas energéticas más críticas del mundo, con Irán como principal señalado.

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