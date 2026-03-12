En vivo
Blu Radio  / Mundo  / El error que llevó a EE. UU. a atacar una escuela primaria en Irán que dejó más de 150 muertos

El error que llevó a EE. UU. a atacar una escuela primaria en Irán que dejó más de 150 muertos

Un informe citado por The New York Times indica que EE. UU. habría sido responsable del ataque contra una escuela en Irán. La investigación sobre lo ocurrido sigue en curso.

Estados Unidos atacó una escuela primaria en Irán.
Foto: Redes sociales
Por: AFP
|
Actualizado: 12 de mar, 2026

