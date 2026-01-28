¿Memes para informar? 28 de enero de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados y analizados en el programa completo de La Nube de este miércoles, 28 de enero:



Susana Castañeda, investigadora y coordinadora del programa de Comunicación Digital del Politécnico Grancolombiano, explicó cuáles son las nuevas formas como los jóvenes buscan informarse, incluyendo memes.

La manilla inteligente que ha generado polémica en el Abierto de Australia y que ha sido prohibida para los tenistas más reconocidos del mundo durante sus competidores. Esta no tiene pantalla y recolecta 100 datos por segundo.

La generación de videos con inteligencia artificial y que sean informativos, puede ayudar a aclarar dudas en la población.