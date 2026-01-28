¿Memes para informar? 28 de enero de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados y analizados en el programa completo de La Nube de este miércoles, 28 de enero:
- Susana Castañeda, investigadora y coordinadora del programa de Comunicación Digital del Politécnico Grancolombiano, explicó cuáles son las nuevas formas como los jóvenes buscan informarse, incluyendo memes.
- La manilla inteligente que ha generado polémica en el Abierto de Australia y que ha sido prohibida para los tenistas más reconocidos del mundo durante sus competidores. Esta no tiene pantalla y recolecta 100 datos por segundo.
- La generación de videos con inteligencia artificial y que sean informativos, puede ayudar a aclarar dudas en la población.