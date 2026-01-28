Alertan uso de gotas oftalmológicas en Colombia: "Pérdida definitiva de la visión"

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) encendió las alarmas en Colombia por la comercialización de un producto denominado REBRIGHT, promocionado como gotas oftálmicas para aliviar el enrojecimiento ocular y tratar enfermedades como glaucoma, cataratas, presbicia e hipertensión ocular. Según la entidad, este producto no cuenta con registro sanitario ni autorización para su venta en el país, lo que lo convierte en un riesgo directo para la salud visual de los usuarios.

De acuerdo con el Invima, REBRIGHT fue clasificado como un producto fraudulento, ya que no ha sido evaluado en términos de calidad, seguridad ni eficacia. Aunque se presenta como un producto estéril y de uso terapéutico, la autoridad sanitaria advirtió que su consumo puede agravar enfermedades oculares preexistentes, provocar infecciones severas e incluso ocasionar daños irreversibles en la visión. “

El uso de productos oftálmicos sin registro sanitario puede generar consecuencias graves, incluida la pérdida definitiva de la visión”, señaló William Saza, coordinador del Grupo de Farmacovigilancia del Invima.

La entidad explicó que, al desconocerse la composición real del producto, así como sus condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte, no existe ninguna garantía sobre su inocuidad. En ese sentido, recordó que ningún medicamento o producto con fines terapéuticos puede comercializarse legalmente en Colombia sin un registro sanitario vigente, el cual certifica que cumple con los estándares mínimos de calidad y seguridad para proteger a los pacientes.



Ojo con lo que compra en redes sociales

El Invima también alertó que este tipo de productos suelen difundirse a través de redes sociales, plataformas digitales y cadenas de mensajería, utilizando mensajes engañosos que prometen efectos rápidos y milagrosos. Estas estrategias, según la autoridad, pueden inducir a error a los consumidores y llevarlos a automedicarse con sustancias potencialmente peligrosas para la salud ocular.



Ante este panorama, la entidad hizo un llamado a la ciudadanía para que no adquiera ni utilice el producto REBRIGHT, verifique siempre el número de registro sanitario antes de usar medicamentos o gotas oftálmicas y reporte cualquier punto de venta ilegal o evento adverso. Asimismo, solicitó a las autoridades de salud territoriales, farmacias e instituciones prestadoras de servicios reforzar las acciones de inspección, vigilancia y control, con el fin de prevenir riesgos y proteger la salud pública.