Camino a los octavos: así se definirán los cruces de la Champions League

Aún faltan por definirse los ocho equipos restantes que disputarán los octavos de final de la Champions League. Estos saldrán de los clubes que hoy aseguraron su lugar en los playoffs, es decir, los que finalizaron entre el puesto 9 y el 24 de la tabla general.

El funcionamiento de esta nueva etapa de la Champions es distinto. Los equipos clasificados cuentan con dos posibles rivales, determinados según la posición que ocuparon en la clasificación. El rival definitivo se conocerá mediante un sorteo que se realizará en la Casa del Fútbol Europeo, en Nyon, Suiza, el próximo viernes a las 6:00 de la mañana, hora colombiana, y a las 12:00 del mediodía, hora europea.

El sorteo emparejará a los equipos por cercanía en la tabla. Por ejemplo, el noveno y el décimo se medirán ante el 23 o el 24; el once y el doce lo harán contra el 21 y el 22, y así sucesivamente. Estas series, que se jugarán a ida y vuelta, se disputarán los días 17 y 18 de febrero y 24 y 25 de febrero.

Los equipos que avanzaron a esta etapa de la competencia son: Real Madrid, Inter, Paris Saint Germain, Newcastle, Juventus, Atlético de Madrid, Atalanta, Leverkusen, Dortmund, Olympiacos, Club Brujas, Galatasaray, Mónaco, Qarabag, Bodo/Glimt y Benfica. El resto de los clubes quedó eliminado del torneo.



Vinicius Jr con el Real Madrid Foto: AFP

De acuerdo con este sistema de emparejamiento, por ejemplo, Real Madrid o Inter se enfrentarán a Bodo/Glimt o Benfica. Paris Saint Germain o Newcastle jugarán contra Qarabag o Mónaco, y así se irán conformando las posibles llaves que se definirán en el sorteo.

Otras fechas clave de la competencia son el 27 de febrero, cuando se sortearán los octavos, cuartos y semifinales. Los octavos de final se disputarán el 10 y 11, y el 17 y 18 de marzo. Los cuartos de final se jugarán el 7 y 8, y el 14 y 15 de abril. Las semifinales tendrán lugar el 28 y 29 de abril y el 5 y 6 de mayo. La gran final está prevista para el 30 de mayo.