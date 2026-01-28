“Siento mucho estos muertos”: Petro se pronuncia tras el accidente de avioneta de Satena

La tragedia aérea ocurrida en Norte de Santander enluta al país tras confirmarse que no hubo sobrevivientes en el accidente de la avioneta al servicio de Satena, que cubría la ruta Cúcuta–Ocaña. La aeronave siniestrada, un Beechcraft 1900 de matrícula HK-4709, transportaba 15 personas: 13 pasajeros y dos tripulantes, cuyo fallecimiento fue confirmado este miércoles por las autoridades y la aerolínea.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, ratificó que “no hay sobrevivientes en el accidente de avión de Satena en Norte de Santander”, mientras la aerolínea emitía un comunicado oficial lamentando la muerte de todos los ocupantes del vuelo NSE 8849.

La funcionaria señaló además que desde el primer momento se activó toda la capacidad del Estado para atender la emergencia y acompañar a las familias. “Hoy el país está de luto. Acompañamos con profundo respeto y solidaridad a las familias de las víctimas y seguiremos a su lado en este doloroso proceso”, expresó.

Por su parte, el director de la Aeronáutica Civil informó que ya fueron dispuestos los equipos técnicos de investigación para esclarecer las causas del accidente, bajo los protocolos nacionales e internacionales, con el fin de establecer con rigor y transparencia qué ocurrió con la aeronave.



Horas después de la confirmación oficial, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el siniestro a través de su cuenta en X. “Siento mucho estos muertos. Toda mi solidaridad a sus familias y QEPD”, escribió el mandatario, en un mensaje con el que expresó su respaldo a los allegados de las víctimas y se sumó a las voces oficiales que lamentaron la tragedia.

El avión había despegado a las 11:42 a. m. y reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 a. m. de este 28 de enero, con aterrizaje estimado hacia las 12:05 p. m.. Tras la confirmación del siniestro, la Dirección de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil indicó que se mantienen las labores técnicas para establecer las causas del accidente.