MinTransporte revela detalles del accidente en Catatumbo: "Estamos haciendo todo lo necesario"

La tragedia aérea ocurrida en la región del Catatumbo mantiene en vilo al país. En la tarde de este miércoles, campesinos de la vereda Curasica, en zona rural de Hacarí, Norte de Santander, confirmaron el hallazgo de los restos de la aeronave de Satena que había sido reportada como desaparecida con 15 personas a bordo. Las imágenes difundidas desde el lugar muestran la aeronave gravemente afectada, rodeada de neblina y en una zona de difícil acceso.

El vuelo había despegado del aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta a las 11:42 de la mañana con destino a Ocaña, donde debía aterrizar a las 12:05 del mediodía. Sin embargo, nunca llegó a su destino. Según informó Satena, la aeronave agotó su autonomía de vuelo hacia las 2:00 de la tarde.



MinTransporte entrega detalles del accidente en Catatumbo

Avioneta accidentada el 28 de enero de Santena Foto: suministrada

Desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, explicó que el Gobierno activó de inmediato todos los protocolos para atender la emergencia. “Sabemos que esta situación es compleja para cualquier familia que esté involucrada y quiero darle el mensaje que desde el Estado estamos haciendo todas las tareas necesarias, los protocolos y los procedimientos para poder atender la situación y poder entregar una información responsable sobre la situación actual en el lugar donde la avioneta se ha precipitado”, afirmó.

La ministra confirmó que la aeronave cayó en la vereda Curizaca, en el municipio de La Playa de Belén, y que equipos técnicos de la Aeronáutica Civil, así como grupos de búsqueda y rescate enviados desde Ocaña, se encontraban en desplazamiento hacia la zona.



¿Quiénes viajaban en al avión estrellado en Catatumbo?

Satena publicó el listado oficial de las personas a bordo, conformado por 13 pasajeros y dos tripulantes. Entre los ocupantes se encontraban figuras políticas de la región, como el representante a la Cámara Diógenes Quintero Amaya y el aspirante Carlos Salcedo. La tripulación estaba integrada por los capitanes Miguel Vanegas y José de la Vega.



La ministra Rojas insistió en que la prioridad es llegar al sitio del accidente: “La instrucción y la directriz desde el Gobierno nacional es poner todos los recursos humanos, técnicos y logísticos para poder llegar al sitio y prestar los servicios necesarios”.

Mientras avanzan las labores en terreno, las autoridades mantienen dos PMU activos, uno a nivel central y otro en Norte de Santander. En las próximas horas se espera un nuevo reporte oficial sobre el estado de los ocupantes y el desarrollo de los operativos, en un caso que sigue en desarrollo y bajo máxima atención nacional.