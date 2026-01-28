En vivo
MinTransporte revela detalles del accidente en Catatumbo: "Estamos haciendo todo lo necesario"

MinTransporte revela detalles del accidente en Catatumbo: "Estamos haciendo todo lo necesario"

El vuelo había despegado del aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta a las 11:42 de la mañana con destino a Ocaña, donde debía aterrizar a las 12:05 del mediodía. Sin embargo, nunca llegó a su destino.

