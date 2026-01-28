Lista de pasajeros y tripulantes del avión desaparecido en el Catatumbo

La incertidumbre crece en el departamento de Norte de Santander tras confirmarse la identidad de las 15 personas que viajaban a bordo del avión Beechcraft 1900, con matrícula HK-4709, al servicio de Satena, desaparecido desde el mediodía de este miércoles. Entre los ocupantes del vuelo NSE 8849, que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña, se encuentran destacados líderes políticos de la región.



Tripulación y Pasajeros

El reporte oficial consolida los siguientes nombres de los 13 pasajeros y 2 tripulantes:



Diógenes Quintero: representante a la Cámara Carlos Salcedo: candidato a la Curul de Paz. Juan David Pacheco: exconcejal del municipio de Ocaña. María Sánchez: esposa del exconcejal Juan David Pacheco. Rolando Peñaloza Natalia Cristina Acosta Salcedo Torcoroma Álvarez Maira Avendaño María Del Carmen Díaz Anirley Julio Karen Parales Anayisel Quintero Gineth Rincón Miguel Vanegas: piloto. Jorge Trujillo: copiloto.

Lista de pasajeros del avión de Satena desaparecido Foto: suministrada

Último contacto y operativo de rescate

La aeronave despegó del aeropuerto Camilo Daza a las 11:42 a. m. y registró su último contacto con la torre de control a las 11:54 a. m., apenas 12 minutos después del inicio del vuelo. El radar ubicó el avión por última vez en una zona montañosa de difícil acceso entre los municipios de Hacarí y La Playa de Belén.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, confirmó la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar las labores de búsqueda con la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) y el Grupo de Búsqueda y Rescate Aeronáutico de Colombia (BRAC).