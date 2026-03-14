Error común con la tarjeta puede afectar su puntaje en DataCrédito sin darse cuenta

La tarjeta de crédito funciona como una herramienta financiera que, bien utilizada, puede contribuir a construir un historial confiable ante bancos y entidades del sistema. Cada compra, pago o decisión relacionada con este producto influye en el puntaje crediticio que analizan las instituciones al evaluar nuevas solicitudes de crédito.

Según la compañía de análisis de datos financieros DataCrédito Experian, el manejo responsable de este medio de pago permite demostrar disciplina, organización y capacidad de cumplimiento. Estas características resultan relevantes cuando una persona solicita préstamos, financiamiento o mejores condiciones en productos financieros.

El puntaje crediticio refleja el comportamiento frente a las obligaciones financieras. Cuando se mantiene un manejo adecuado del crédito, el historial muestra estabilidad y genera mayor confianza dentro del sistema financiero.

Personas preocupadas Foto: Unsplash

¿Qué es el puntaje crediticio y por qué influye en sus finanzas?

El puntaje crediticio corresponde a un número que resume el comportamiento de pago de una persona. Este indicador se construye con información reportada por bancos, cooperativas, comercios y empresas de servicios.



Las entidades utilizan este registro para estimar el riesgo antes de aprobar un crédito. Un puntaje alto suele facilitar el acceso a productos financieros, mientras que un registro negativo puede limitar oportunidades.

Entre los factores que influyen en este cálculo se encuentran el historial de pagos, el nivel de endeudamiento, la antigüedad de las cuentas, el tipo de productos financieros utilizados y la frecuencia con la que se solicitan nuevos créditos.

Así puede manejar sus finanzas personales Foto: ImageFx

Cinco claves para usar la tarjeta de crédito con estrategia

Especialistas de Experian recomiendan adoptar algunas prácticas que pueden ayudar a fortalecer el historial financiero y mantener un puntaje saludable.



Conozca las fechas clave: identificar la fecha de corte y la fecha máxima de pago permite organizar los consumos y evitar cargos adicionales por intereses.

identificar la fecha de corte y la fecha máxima de pago permite organizar los consumos y evitar cargos adicionales por intereses. Mantenga un uso moderado del cupo: utilizar solo una parte del límite disponible refleja control financiero. Expertos sugieren no superar el 30 % del cupo asignado.

utilizar solo una parte del límite disponible refleja control financiero. Expertos sugieren no superar el 30 % del cupo asignado. Pague más del monto mínimo: cancelar únicamente el mínimo prolonga la deuda y genera más intereses. Un pago mayor reduce el saldo pendiente con mayor rapidez.

cancelar únicamente el mínimo prolonga la deuda y genera más intereses. Un pago mayor reduce el saldo pendiente con mayor rapidez. Utilice la tarjeta de forma constante pero controlada: realizar compras pequeñas y pagarlas dentro del mismo ciclo ayuda a construir un historial positivo.

realizar compras pequeñas y pagarlas dentro del mismo ciclo ayuda a construir un historial positivo. Revise periódicamente su historial crediticio: consultar la información financiera permite verificar que los datos estén correctos y detectar posibles irregularidades. La plataforma Midatacrédito ofrece herramientas para revisar movimientos y activar alertas.

Así puede aprovechar sus finanzas en 2025// Foto: Pexels

Publicidad

Otra práctica útil consiste en realizar compras a una sola cuota y pagar el total antes de la fecha límite. Esta estrategia permite utilizar el crédito sin generar intereses.

También resulta recomendable diversificar los gastos realizados con la tarjeta. Utilizarla para distintos tipos de compras cotidianas refleja un manejo equilibrado del crédito ante las entidades.

El seguimiento constante del historial y la planificación de los pagos pueden marcar una diferencia en la reputación financiera. Con organización y control, la tarjeta de crédito puede convertirse en un instrumento que facilite el acceso a nuevas oportunidades dentro del sistema financiero.