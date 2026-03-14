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Blu Radio  / Economía  / Fondo Nacional del Ahorro tendrá 'trasnochón' para comprar casa: así serán los créditos del 100%

Fondo Nacional del Ahorro tendrá 'trasnochón' para comprar casa: así serán los créditos del 100%

La iniciativa, llamada "Trasnochón" del FNA, busca acercar a los ciudadanos a créditos y financiación de vivienda para quienes no pueden realizar estos procesos en la jornada diurna.

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