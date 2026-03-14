Fondo Nacional del Ahorro tendrá 'trasnochón' para comprar casa: así serán los créditos del 100%

Querer obtener vivienda propia todavía es una de las metas que más sueñan alcanzar los colombianos. Sin embargo, para la mayoría de trabajadores los trámites para acceder a préstamos o financiación chocan con el horario laboral. Teniendo en cuenta esa dificultad, el Fondo Nacional del Ahorro dio a conocer una jornada especial nocturna que les dará la posibilidad a los interesados de avanzar en sus procesos de crédito y recibir asesoría.

La iniciativa, llamada "Trasnochón" del FNA, busca acercar a los ciudadanos a créditos y financiación de vivienda para quienes no pueden realizar estos procesos en la jornada diurna. Por lo tanto, durante tres noches consecutivas la entidad extenderá su atención en varias ciudades y puntos del territorio nacional.



FNA confirma que tendrá trasnochón para comprar casa

El Fondo Nacional del Ahorro dio a conocer que entre el 17 y 19 de marzo abrirá sus puertas en horario nocturno, entre las 7:00 y las 10:00 de la noche, para orientar a los ciudadanos que quieran comprar o mejorar su vivienda.

La jornada se realizará en puntos estratégicos del país con la misión de facilitar el acceso a asesoría financiera. De esa manera, los puntos habilitados serán:



Bogotá: calle 12 # 65-11 (Zona Industrial) y calle 44 # 52-06.

Bucaramanga: carrera 19 # 36-03 (sector centro).

Cali: carrera 56 # 5-80 (avenida Guadalupe).

Medellín: carrera 55 # 42-90 (Plaza de la Libertad, local 203–204).

Con esta estrategia, la entidad busca que quienes trabajan durante el día puedan resolver dudas, iniciar solicitudes de crédito o avanzar en los trámites para la compra de vivienda.

Vivienda Foto: ChatGPT

Trasnochón permitirá financiar el 100 % de vivienda

De hecho, uno de los principales atractivos de la jornada tiene que ver con la financiación del 100 % del valor de la vivienda, en especial en proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS), así como de Vivienda de Interés Prioritario (VIP).

Es decir que algunas familias podrían adquirir vivienda sin necesidad de una cuota inicial, una barrera que en muchos casos resulta ser una pared difícil de superar a la hora de comprar casa.

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De esta manera, el trasnochón también brindará información sobre créditos para mejora de vivienda, los cuales permiten financiar intervenciones en el hogar como:



Renovación de pisos o paredes.

Adecuación de cocinas o baños.

Cambio de puertas o ventanas.

Ampliaciones del inmueble (hasta con 70 % de financiación).

Estas líneas buscan apoyar a quienes ya tienen vivienda, pero desean mejorar sus condiciones de habitabilidad.



Qué pide el FNA para aplicar al crédito de vivienda

Para solicitar un crédito de vivienda con el FNA es necesario cumplir varios requisitos básicos que permitan garantizar la viabilidad financiera del proceso.

Entre las principales condiciones se encuentran:



Estar afiliado al FNA mediante cesantías o ahorro voluntario.

Alcanzar el puntaje mínimo exigido por la entidad.

Ser mayor de edad.

Tener buen historial en centrales de riesgo.

Presentar documentación laboral actualizada.

Radicar los documentos del inmueble que se desea comprar.

Una vez se radique el proceso, la aprobación y desembolso del crédito pueden tardar entre 60 y 90 días, de acuerdo con la documentación presentada y los trámites notariales y registrales. Con este tipo de jornadas especiales, el Fondo Nacional del Ahorro busca facilitar el acceso a vivienda propia y adaptar sus servicios a los horarios y necesidades de los trabajadores colombianos.

