¿Aval a Diana Osorio sería falso? 28 de enero de 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 28 de enero de 2026:



En el Foro de Economía de la CAF hubo un cambio de tono del presidente Gustavo Petro hacia el gobierno de los Estados Unidos, por cuenta de sus recientes declaraciones en las que equiparó a Donald Trump con Nicolás Maduro.

La Fiscalía General de la Nación adelanta una indagatoria contra el ídolo deportivo Lucho Herrera y su hermano Rafael Herrera, por cuenta de su presunta participación en la desaparición forzada de cuatro campesinos en el municipio de Fusagasugá en el año 2002.

La Agencia Nacional de Infraestructura defendió la viabilidad del proyecto del Canal del Dique, por cuenta de las críticas y advertencias de la Contraloría tras el recorte de 600.000 millones de pesos en vigencias futuras.

Se adelanta una cumbre de coordinación de seguridad en los organismos de control y el Gobierno Nacional, por cuenta de las próximas jornadas electorales de marzo y mayo.

El Partido del Trabajo adelanta una denuncia por la presunta falsificación de firmas de su dirección nacional, por cuenta de un documento apócrifo que otorgaba un supuesto aval a Diana Osorio, esposa de Daniel Quintero.

Una aeronave desapareció con 15 personas abordo en extrañas circunstancias mientras cubría la ruta Medellín - Ocaña.

