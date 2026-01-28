Explosivos e instrumentalización de comunidades dificultan llegada del Ejército en Briceño y Yondó

Al tiempo que las autoridades de gobierno y humanitarias despliegan acciones para atender a población desplazada de zonas rurales en municipios como Briceño y Anorí, la fuerza pública intenta ingresar a las zonas donde se han registrado confrontaciones entre estructuras del Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN.

No obstante, el propio general Carlos Caycedo, comandante de la Cuarta Brigada, admitió que ha sido una tarea compleja por diferentes factores propios del poder que los ilegales han consolidado en muchos territorios.

Tras la llegada de las tropas a lugares afectados, explicó el alto mando, hay amenazas por parte de los grupos armados a los habitantes para impedir el suministro de información al Ejército e incluso los instan a oponerse a capturas de presuntos delincuentes como ocurrió hace pocos días en Briceño.

"Si los bandidos del Frente 36 son capturados o algo por el estilo, deben salir ustedes, hacer una sonada y quitárselo, que fue lo que efectivamente nos pasó en el en el corregimiento de Travesías. Habíamos capturado dos personas muy cercanas a a la estructura del Frente 36, y fueron arrebatados por la población", indicó Caycedo.



Otro de los asuntos que genera preocupación es la presencia de artefactos explosivos en zonas de tránsito rurales. El general Caycedo indicó que la amplia extensión de los territorios y elementos que no logran ser identificados, incluso con labores de expertos y elementos especializados, dificultan el avance de soldados por precaución.

"Algunos, en muchas ocasiones, no son detectados y por eso vemos afectación, o en población civil o en nuestras propias tropas. Pero el avance es seguro, pero estamos avanzando, estamos desplazándonos, estamos llegando a los lugares de las confrontaciones", explicó el uniformado.

Diferentes organizaciones sociales y la misma Gobernación de Antioquia han solicitado urgentemente al Ministerio de Defensa reforzar la seguridad de zonas afectadas por los conflictos, muchas de ellas casi totalmente deshabitadas por el masivo éxodo de habitantes que temen por sus vidas.