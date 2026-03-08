Centro Democrático suspende a candidato de Cámara que fue detenido con 20 millones de pesos

La Veeduría y la Dirección Nacional del Centro Democrático suspendieron temporalmente a Víctor Hugo Moreno, candidato a la Cámara de Representantes por el Amazonas y quien fue detenido con 20 millones de pesos.

“Esta medida se mantendrá mientras las autoridades competentes adelantan las investigaciones correspondientes y se pronuncian sobre los hechos, y en tanto el candidato entrega las explicaciones del caso ante dichas autoridades. De acuerdo con versiones iniciales el candidato se encontraba ayer, 7 de marzo, en las zonas aledañas al aeropuerto para coordinar la logística del día de las elecciones”, señala el Centro Democrático.

De acuerdo con el reporte oficial, el procedimiento ocurrió el 7 de marzo hacia las 4:20 de la tarde, cuando uniformados interceptaron un vehículo particular en el que se movilizaba Víctor Hugo Moreno.

Según las autoridades, el candidato se encontraba estacionado en un automóvil tipo Kia Picanto cuando fue abordado por la patrulla policial. Durante el procedimiento, los agentes observaron que el hombre arrojó una bolsa hacia una zona boscosa cercana.



“El Centro Democrático reitera su preocupación por los “ríos de dinero” que manejan los parlamentarios y candidatos al Congreso afines al Gobierno nacional. Rechazamos la presión de grupos terroristas a la población civil en diferentes regiones del país que constriñen el libre ejercicio del voto en favor de los candidatos cercanos al gobierno”, señaló el partido al anunciar la suspensión del candidato.

Moreno reconoció que el dinero era de su propiedad. Sin embargo, en medio del procedimiento habría ofrecido dinero a los policías para que omitieran la actuación policial.