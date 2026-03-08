Centro Democrático se pronuncia sobre captura de candidato a la Cámara por Amazonas

El partido político Centro Democrático se pronunció tras la captura de Víctor Hugo Moreno Bandeira, candidato a la Cámara de Representantes por el departamento del Amazonas, quien fue detenido por la Policía en medio de un procedimiento realizado en inmediaciones del Aeropuerto Internacional Alfredo Vásquez Cobo.



Captura de candidato a la Cámara en Leticia

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, el procedimiento ocurrió el 7 de marzo hacia las 4:20 de la tarde en la ciudad de Leticia. Según la información preliminar, uniformados interceptaron un vehículo particular en el que se movilizaba Víctor Hugo Moreno, aspirante al Congreso por el Centro Democrático. El candidato se encontraba estacionado en un automóvil Kia Picanto cuando fue abordado por una patrulla de la Policía.

Durante la intervención, los uniformados observaron que el hombre habría arrojado una bolsa hacia una zona boscosa cercana, lo que motivó el procedimiento policial. El operativo se registró en medio de los controles desplegados por la Fuerza Pública en distintas regiones del país para prevenir delitos electorales y garantizar la transparencia en el proceso democrático.

Candidato a la Cámara capturado por presunto soborno Policía Nacional

Pronunciamiento del Centro Democrático

Tras conocerse la captura de Víctor Hugo Moreno Bandeira, el Centro Democrático emitió un comunicado público en el que pidió a las autoridades actuar con rapidez para esclarecer lo sucedido. En el documento, el partido solicitó que las investigaciones se adelanten “con la mayor celeridad y diligencia, con el fin de esclarecer lo sucedido ante el país de manera inmediata”.

Asimismo, la colectividad señaló que el candidato deberá responder ante la justicia y atender los requerimientos de las autoridades. “El candidato está en la obligación ineludible de atender los requerimientos judiciales y brindar las explicaciones necesarias”, indicó el partido en su pronunciamiento.

Partido reitera compromiso con la transparencia electoral

En el comunicado, el Centro Democrático reiteró su postura frente a posibles irregularidades en el marco de los procesos electorales. La colectividad aseguró que mantiene un compromiso con la legalidad y la transparencia electoral, y enfatizó que no respalda conductas que afecten las instituciones democráticas.



“Bajo ninguna circunstancia toleramos actos que vayan en contra de las instituciones democráticas y el libre ejercicio del derecho electoral”, concluye el documento. Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer las circunstancias del caso y determinar las responsabilidades correspondientes.