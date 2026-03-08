En vivo
Centro Democrático se pronuncia sobre captura de candidato a la Cámara por Amazonas

Centro Democrático se pronuncia sobre captura de candidato a la Cámara por Amazonas

El candidato se encontraba estacionado en un automóvil Kia Picanto cuando fue abordado por una patrulla de la Policía. Durante la intervención, los uniformados observaron que el hombre habría arrojado una bolsa hacia una zona boscosa cercana, lo que motivó el procedimiento policial.

