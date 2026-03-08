Capturan candidato del Centro Democrático con dinero en efectivo: ofreció soborno a policías

Un candidato a la Cámara de Representantes por el departamento del Amazonas fue capturado por la Policía luego de un procedimiento realizado en inmediaciones del Aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo, en Leticia.

De acuerdo con el reporte oficial, el procedimiento ocurrió el 7 de marzo hacia las 4:20 de la tarde, cuando uniformados interceptaron un vehículo particular en el que se movilizaba Víctor Hugo Moreno, aspirante al Congreso por el Centro Democrático.

Según las autoridades, el candidato se encontraba estacionado en un automóvil tipo Kia Picanto cuando fue abordado por la patrulla policial. Durante el procedimiento, los uniformados observaron que el hombre arrojó una bolsa hacia una zona boscosa cercana.

Minutos después, los policías ubicaron el paquete y, al revisarlo, encontraron dinero en efectivo por un valor aproximado de 20 millones de pesos. De acuerdo con el informe preliminar, Moreno reconoció que el dinero era de su propiedad. Sin embargo, en medio del procedimiento habría ofrecido dinero a los uniformados para que omitieran la actuación policial.



Ante esta situación, el candidato fue capturado por el presunto delito de cohecho por dar u ofrecer y posteriormente trasladado a las instalaciones de la Fiscalía para ser puesto a disposición de las autoridades judiciales, que asumirán la investigación del caso.

El procedimiento se registró en medio de los operativos desplegados por la Fuerza Pública en distintas regiones del país para prevenir delitos electorales y garantizar la transparencia de la jornada democrática.