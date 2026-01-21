Colombia responde a aranceles de Ecuador con resultados de lucha antidrogas en la frontera

El Ministerio de Defensa se pronunció luego de que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunciara la imposición de un arancel del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia, medida que entrará en vigor a partir del primero de febrero y que fue presentada por el mandatario ecuatoriano como una “tasa de seguridad”.

El mensaje del Gobierno colombiano puso el foco en los resultados de cooperación binacional en materia de seguridad. Según el Ministerio de Defensa, una operación conjunta entre la Armada de Colombia y el Ejército del Ecuador permitió la incautación de 2,24 toneladas de marihuana en la zona fronteriza.

La acción se logró, según Colombia, precisamente gracias al intercambio de información y a la coordinación en terreno entre las dos fuerzas militares. El resultado, señaló el Ministerio, evitó la distribución de más de 371.000 dosis de marihuana y representó una afectación económica superior a los 13 millones de dólares para las estructuras dedicadas al tráfico internacional de estupefacientes.

Daniel Noboa, presidente de Ecuador Foto: AFP

En su pronunciamiento, la cartera de Defensa aseguró que Colombia mantiene su compromiso con la cooperación bilateral en seguridad, el trabajo coordinado en zonas de frontera y el intercambio de información como herramientas clave para enfrentar el narcotráfico transnacional y proteger a las comunidades que habitan en estas regiones.



El mensaje contrasta con las declaraciones del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, quien horas antes había anunciado la decisión de imponer el nuevo arancel a productos colombianos. En su cuenta de X, el mandatario afirmó que Ecuador ha hecho “esfuerzos reales de cooperación con Colombia”, pese a registrar, según dijo, un déficit comercial superior a los 1.000 millones de dólares anuales.

Noboa aseguró que, mientras su Gobierno ha insistido en el diálogo, las Fuerzas Armadas ecuatorianas continúan enfrentando en la frontera a grupos criminales ligados al narcotráfico “sin cooperación alguna”. Bajo ese argumento, justificó la aplicación de la tasa de seguridad del 30 % a las importaciones colombianas.

El presidente ecuatoriano advirtió que la medida se mantendrá vigente hasta que, en su criterio, exista un compromiso “real” y acciones firmes para enfrentar de manera conjunta el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, con el mismo nivel de decisión que hoy asume Ecuador.