Ecuador impone aranceles del 30 % a Colombia

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció el miércoles que impondrá un arancel de 30% a las importaciones del vecino Colombia ante la falta de apoyo en su lucha contra la violencia del narcotráfico en la frontera común.

"Nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera (de 600 km con Colombia, ndlr) sin cooperación alguna", dijo en la red social X Noboa, quien participa en Davos en el Foro Económico Mundial.

Agregó que "ante la falta de reciprocidad y acciones firmes, el Ecuador aplicará una tasa de seguridad del 30% a las importaciones provenientes de Colombia desde el primero de febrero".

Noticia en desarrollo...