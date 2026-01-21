En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario congresistas
Ataque que Cauca
Accidentes de trenes España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Ecuador impone aranceles del 30 % a Colombia

Ecuador impone aranceles del 30 % a Colombia

El presidente Daniel Noboa anunció la medida por "falta de reciprocidad y acciones firmes de Colombia contra los grupos criminales en la frontera".

Daniel Noboa, presidente de Ecuador
Daniel Noboa, presidente de Ecuador
Foto: AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 21 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad