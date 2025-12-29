Ecuador refuerza su frontera norte: cierre de pasos ilegales y despliegue militar permanente

En diálogo con Mañanas Blu, el coronel Franco Muñoz, comandante de la brigada de infantería número 31 Andes, detalló las operaciones militares que se llevan a cabo en la frontera sur de Colombia y norte de Ecuador. Bajo una disposición del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, el gobierno ecuatoriano ha determinado que el Puente de Rumichaca es el único paso habilitado para el tránsito entre ambas naciones.

Esta medida ha implicado el despliegue de personal militar en 10 pasos estratégicos identificados en la jurisdicción de la brigada, aunque el coronel advirtió que el número estimado de pasos ilegales, conocidos comúnmente como "trochas", asciende a cerca de 73. La presencia de las Fuerzas Armadas busca brindar apoyo a las instituciones del Estado en el cumplimiento de este nuevo boletín gubernamental.



Combate a la criminalidad transnacional

El motivo fundamental de estos operativos y del cierre de accesos es la seguridad nacional. Según Muñoz, se ha detectado un incremento en actividades ilícitas que amenazan la estabilidad de la región. Al respecto, el Coronel afirmó: "Se ha venido evidenciando pasos ilegales de contrabando, de lo que es ahorita la minería ilegal y lo que es el tráfico de estupefacientes".

La inteligencia militar ha identificado que estas actividades no son realizadas solo por delincuencia común, sino que están conectadas con grupos armados irregulares que operan en la zona fronteriza. Entre las estructuras mencionadas se encuentran la columna móvil Urial Rendón, el frente Oliver Sinisterra, la Segunda Marquetalia, la fracción de Iván Ríos, los Comuneros del Sur, comandos de frontera y las autodefensas unidas de Nariño.

