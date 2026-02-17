En vivo
Trece técnicos de la Compañía Energética de Occidente fueron secuestrados en Suárez, Cauca

Los operarios fueron interceptados por integrantes del frente ‘Jaime Martínez’ de las disidencias al mando de alias ‘Ivan Mordisco’, quienes los obligaron a ir con ellos.

