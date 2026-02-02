Pliego de cargos contra exgerente de empresa en Puerto Berrío por avalar alcantarillado inexistente

Bajo la lupa de los entes de control está otro exfuncionario de una empresa pública en el departamento de Antioquia.

Esta vez, la Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra exgerente general de la la Empresa Aguas del Puerto SA- ESP en Puerto Berrío, Antioquia, Cristóbal Sánchez Serrano, por presuntas irregularidades en la prestación de servicios públicos domiciliarios.

Según informó el Ministerio Público, el funcionario presuntamente expidió un concepto de disponibilidad para prestar el servicio de alcantarillado, para el año 2022, en el sector de La Malena en ese municipio del Magdalena medio; aun cuando, al parecer, no existía en el lugar la infraestructura necesaria para llevarlo a cabo y en posible contravía del ordenamiento jurídico.

Ante lo sucedido, la Procuraduría Provincial del municipio de Puerto Berrío se encuentra verificando la posible vulneración del principio de legalidad y calificó provisionalmente las faltas de Sánchez Serrano como gravísimas, a título de culpa gravísima.



Sánchez estuvo al frente de esta empresa de servicios públicos durante la alcaldía de Gustavo Ernesto Medina Ortiz.

En un video que reposa en las redes sociales para darle la bienvenida a su cargo en el año 2021, se recoge que Sánchez estudió todos sus niveles educativos en esa localidad, es de profesión contador público de la Universidad de Pamplona y tiene especialización en revisoría fiscal y contraloría.

Su recorrido profesional ha sido en el sector comercio, por más de 25 años y dentro de su hoja de vida figura que prestó sus servicios a Cole Búfala, Cetele y Sector Ganadero.

