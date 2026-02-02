En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petro y Trump
Iván Cepeda
Fuertes lluvias
Emergencia económica

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Pliego de cargos contra exgerente de empresa en Puerto Berrío por avalar alcantarillado inexistente

Pliego de cargos contra exgerente de empresa en Puerto Berrío por avalar alcantarillado inexistente

Por hechos registrados en el 2022, Cristóbal Sánchez Serrano podría enfrentar sanciones, pues sus faltas fueron calificadas como gravísimas, a título de culpa gravísima.

Publicidad

Publicidad

Publicidad