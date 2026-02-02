Familia de profesor Neill Cubides alerta fallas en cámaras clave: dificulta avanzar en investigación

La familia del profesor Neill Cubides, quien fue hallado con indicios de torturado e incinerado tras desaparecer el 16 de enero, denunció serias falencias en el sistema de cámaras de seguridad de la zona donde fue visto por última vez en Chapinero, una situación que, según su defensa, ha dificultado de manera significativa el avance de la investigación penal. Así lo advirtió el abogado Juan David Bazzani, representante legal de los familiares, quien aseguró que la ausencia de registros fílmicos impide reconstruir con precisión los hechos y establecer responsabilidades.

En entrevista con Blu Radio, el abogado explicó que el proceso investigativo enfrenta obstáculos estructurales desde sus primeras etapas. “La investigación es una investigación muy difícil, muy incipiente. Conseguir información de estos casos es complejo, pero además tiene una particularidad: hoy por hoy no se ha podido establecer cuál fue el vehículo que abordó el profesor Cubides, porque las cámaras de la zona, al parecer, estaban dañadas”, señaló.

De acuerdo con Bazzani, la Fiscalía solo ha logrado obtener imágenes gracias a una cámara privada de un establecimiento comercial, lo que resulta insuficiente para trazar una ruta clara. “No se pudo obtener información sino por virtud de una cámara de un comercio, de tal suerte que hoy no se puede reconstruir esa información”, explicó, al tiempo que cuestionó el estado del sistema de videovigilancia en un sector de alta circulación.

Nueva línea de investigación por muerte de Neill Felipe Cubides, profesor de la Universidad Externado

Ante este panorama, la familia solicitó una reunión directa con el alcalde mayor de Bogotá para exponer su preocupación. “Le hemos pedido al alcalde mayor de Bogotá una cita presencial con la familia del profesor Cubides para ponerle de presente este asunto y que ojalá la alcaldía pueda revisar por qué esas cámaras de esa zona no funcionan”, indicó el abogado, quien recalcó que se trata de un sector de alta afluencia en un contexto de deterioro de la seguridad urbana. “Es fundamental que todas las herramientas de seguridad de las que dispone el Estado estén plenamente funcionales para poder avanzar rápidamente en las hipótesis”, agregó.



Sobre las líneas de investigación, el representante legal confirmó que actualmente se trabajan dos hipótesis principales. La primera está relacionada con el cargo que desempeñaba Cubides en la Procuraduría General de la Nación. “Una hipótesis tiene que ver con su cargo en la Procuraduría, porque él trabaja en una dirección que se denomina Dirección de Investigaciones Especiales, que lleva casos de alto perfil de la administración pública”, explicó. No obstante, aclaró que, hasta ahora, no existen elementos adicionales que permitan afirmar que esa labor haya incidido directamente en el crimen.

La segunda hipótesis apunta a un posible paseo millonario. “La hipótesis que se ha trabajado es la de que hubo un paseo millonario, que no es nada distinto a un secuestro extorsivo, actos de tortura y un posterior homicidio”, sostuvo Bazzani, quien indicó que ambas líneas se investigan de manera paralela.

Con el fin de no entorpecer el proceso ni alertar a posibles responsables, la familia solicitó reserva estricta de la investigación. “Nuestro pedido inicial es que, para lograr el éxito de este proceso, ojalá podamos mantener toda la mayor reserva”, señaló el abogado, advirtiendo que la divulgación prematura de información puede afectar los resultados. Incluso, reconoció que los propios familiares no han tenido acceso a piezas clave del expediente. “Nosotros no conocemos todavía el informe de Medicina Legal. La reserva se ha manejado a tal punto que nosotros mismos no hemos tenido acceso a información del expediente”, afirmó.

Publicidad

Finalmente, Bazzani alertó que parte de la información que ha circulado públicamente no coincide con lo que obra en el proceso judicial. “Mucha de la información que se está suministrando a los medios de comunicación no coincide con la realidad del proceso”, dijo, subrayando la necesidad de cautela. Para la familia, esclarecer lo ocurrido no solo es un acto de justicia para Neill Cubides, sino una urgencia frente a la reiteración de este tipo de delitos. “Solo este fin de semana hubo otros dos paseos millonarios, y si esta es la hipótesis, hay que coger a las personas que están detrás de esto”, concluyó.