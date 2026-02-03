En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Gobernador de Córdoba alerta por crítica situación por lluvias: “No hay un plan del Gobierno”

Gobernador de Córdoba alerta por crítica situación por lluvias: “No hay un plan del Gobierno”

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, declaró calamidad pública y alertó que el 70% del departamento enfrenta una emergencia sin precedentes por el desbordamiento de los ríos Sinú y San Jorge.

