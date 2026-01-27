En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Despidos DAPRE
Reunión Petro - Trump
María Fernanda Cabal
Mineápolis

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Dos toneladas de cocaína iban a España en buque mercante interceptado frente a Santa Marta

Dos toneladas de cocaína iban a España en buque mercante interceptado frente a Santa Marta

La droga fue hallada en un contenedor de una embarcación que había salido de Cartagena y navegaba hacia el puerto de Algeciras. Es la mayor incautación reportada en lo corrido del año en el Caribe colombiano.

Publicidad

Publicidad

Publicidad