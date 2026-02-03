En vivo
Delcy Rodríguez y diplomática de EEUU abordan en Caracas plan de Trump sobre Venezuela

Delcy Rodríguez y diplomática de EEUU abordan en Caracas plan de Trump sobre Venezuela

El ministro de Comunicación venezolano, Miguel Ángel Pérez Pirela, señaló que el encuentro se dio en el marco "de la agenda de trabajo entre la República Bolivariana de Venezuela y de los Estados Unidos de Norteamérica", sin ofrecer mayores detalles sobre lo conversado entre las funcionarias.

Delcy-Rodriguez-Laura-Dogu-AFP.png
Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y la encargada de negocios de Estados Unidos en el país suramericano, Laura Dogu
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 3 de feb, 2026

