Luis Díaz se reencuentra con el gol: pone el 2-0 para el Bayern Múnich

Luis Díaz sigue brillando en el fútbol alemán y busca mantenerse entre los referentes del Bayern Múnich. Su movilidad en el ataque bávaro le ha servido para seguir firmando un buen momento y consolidarse como una pieza clave en la ofensiva del equipo.

El guajiro, que inició con el 'pie izquierdo' en el duelo del sábado ante Augsburgo, erró de manera insólita un gol. Sin embargo, el colombiano no se detuvo y con garra firmó el segundo tanto del Bayern en su visita a los 'Fugger'.

Antes de cerrar el primer tiempo, en una buena jugada colectiva que tuvo una gran proyección de Konrad Laimer, este vio dentro del área a Luis Díaz y le sirvió la pelota para que pusiera el segundo gol de la jornada.

Díaz remató de primera y definió impecablemente para mandar a guardar la pelota al segundo palo, firmando el 2-0 parcial que le daba el triunfo al Bayern Múnich contra Augsburgo. El primer tanto había sido obra de Serge Gnabry.

¡AHORA SÍ, LUCHO! Díaz se reivindicó tras su insólito fallo en el inicio del partido y anotó el 2-0 de Bayern Munich sobre Augsburgo.



Error de Luis Díaz en Bundesliga

El colombiano llegaba de un partido complejo en la Copa de Alemania ante Wehen, donde falló cinco oportunidades claras y se fue en ceros, en un compromiso en el que Harry Kane tuvo que ‘echarse’ el equipo al hombro.

Ahora, en una nueva fecha de Bundesliga, lo que parecía ser el 1-0 en el arranque del encuentro, tras una chance clara a los 20 segundos, terminó en un momento lamentable.

Olise desbordó tras un pase profundo, jugó al medio y encontró a Luis Díaz solo, dispuesto a empujarla. Sin embargo, el guajiro impactó la pelota con la parte externa del pie derecho y, en lugar de enviar el disparo hacia la portería, terminó despejándola como si fuese un defensor rival.

El error generó sorpresa en el estadio, pues todo parecía listo para que el colombiano abriera el marcador. Incluso, varios compañeros no ocultaron su asombro por la definición fallida, aunque enseguida lo respaldaron para que recuperara la confianza en el transcurso del compromiso.

