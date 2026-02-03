En vivo
Blu Radio  / Judicial  / “Había intenciones de rescatarlo”: director de la Dijín por operativo para extraditar a ‘Pipe Tuluá’

“Había intenciones de rescatarlo”: director de la Dijín por operativo para extraditar a ‘Pipe Tuluá’

El coronel Elver Alfonso confirmó que existían planes de fuga y rescate del narco alias Pipe Tuluá, extraditado hacia Estados Unidos en un operativo de madrugada bajo estrictas medidas de seguridad.

