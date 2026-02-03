Primer gol de Luis Muriel en Junior de Barranquilla: la joya técnica que ilusiona al 'Tiburón'

El fútbol colombiano esperaba con ansias el momento en que la jerarquía internacional de Luis Fernando Muriel se tradujera en celebraciones con la camiseta del Junior de Barranquilla. Esa espera terminó este lunes en el estadio Centenario de Armenia, donde el delantero de Santo Tomás no solo marcó su primer tanto con el cuadro 'Rojiblanco', sino que lo hizo mediante una ejecución técnica que recordó sus mejores años en la Serie A italiana.

En el marco de la cuarta fecha de la Liga BetPlay I-2026, Junior visitaba a un rocoso Deportivo Pereira. Tras haber sumado minutos y mostrar destellos de su calidad en los compromisos previos ante rivales de peso como Tolima, Santa Fe y Millonarios, Muriel necesitaba el gol para terminar de asentar su confianza en el esquema del técnico atlanticense.

Un ángulo imposible para romper el empate

El partido se encontraba en un punto de máxima tensión. Con el marcador igualado 1-1 y un Pereira que cerraba espacios con disciplina, la individualidad aparecía como la única llave para romper el cerrojo. Al minuto 67, una falta en la frontal del área le otorgó al 'Tiburón' una oportunidad de oro.

Luis Muriel tomó el esférico con la determinación de quien ha recorrido los escenarios más exigentes de Europa. Con un remate potente y colocado de pierna derecha, el atacante superó la barrera y puso la pelota en el ángulo superior, haciendo estéril el esfuerzo del guardameta Jorge Martínez, quien a pesar de su estirada no pudo evitar la caída de su arco.



¡GO LA ZO DE TIRO LIBRE DE LUIS FERNANDO MURIEL PARA PONER EL 2-1 DE JUNIOR ANTE PEREIRA! #LALIGAxWIN 🔴⚪🦈⚽🔟 pic.twitter.com/czDP0tA7Ut — Win Sports (@WinSportsTV) February 3, 2026

"Luis Muriel anotó su primer gol con la camiseta del Atlético Junior en el compromiso frente al Pereira, correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Apertura de la liga colombiana", destaca la crónica de un encuentro que ya queda marcado en la estadística personal del artillero.

Contexto y peso en el equipo

La llegada de Muriel a Barranquilla fue el movimiento más mediático del mercado de fichajes de 2026. Tras una dilatada carrera en el Atalanta y pasos por el fútbol de Estados Unidos, su regreso al FPC supone un salto de calidad para la delantera de Junior. Este gol no es solo una unidad en el marcador (que en su momento puso la ventaja parcial 2-1), sino un mensaje de tranquilidad para la hinchada que espera ver al equipo peleando por la décima estrella.

