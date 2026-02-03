Gigantesco derrumbe deja incomunicados a los habitantes de Oiba y Guadalupe en Santander

Un gigantesco derrumbe mantiene incomunicados a los habitantes de los municipios de Oiba y Guadalupe, luego del desprendimiento de parte de una montaña que bloqueó por completo la vía principal que comunica a estas dos localidades del sur de Santander.

La emergencia se registró en la entrada al ramal de la vereda La Honda, jurisdicción del municipio de Guadalupe, donde el desprendimiento de una gran cantidad de material impide el paso vehicular. De acuerdo con el reporte oficial, las intensas lluvias que se han presentado en la zona durante los últimos días provocaron el desprendimiento de toneladas de tierra.

Ante la situación, la Alcaldía de Guadalupe dispuso de maquinaria amarilla de propiedad del municipio para adelantar las labores de remoción del material y restablecer la movilidad lo más pronto posible.

Sin embargo, mientras avanzan los trabajos, el paso para vehículos de carga permanece restringido, por las vías alternas debido a la limitada capacidad de los puentes.



Cierre total en la vía que comunica al municipio de Guadalupe con Oiba, Santander, por derrumbe en el sector La Honda. Autoridades monitorean la emergencia para enviar maquinaria amarilla #MañanasBlu pic.twitter.com/h0Fh4zldwu — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) February 3, 2026

Oscar Daniel Galindo, secretario General y de Gobierno del municipio de Guadalupe, explicó que el desprendimiento más crítico se presenta en el acceso a la vereda La Honda.

“A causa de las intensas lluvias hemos tenido desprendimientos de material entre Oiba y Guadalupe, pero especialmente uno muy grande en la entrada a la vereda La Honda. Ya hemos dispuesto la maquinaria de la administración municipal para atender esta situación”, señaló el funcionario.

Mientras se logra habilitar nuevamente la vía principal, las autoridades informaron que los conductores de vehículos livianos pueden hacer uso de rutas alternas, entre ellas los sectores de Mararay, La Lajita, Mata de Achote, La Honda, Quita Sol y La Arena, recomendando extrema precaución al transitar por estas carreteras destapadas.

La administración municipal hizo un llamado a la colaboración y prudencia de los conductores, con el fin de garantizar la seguridad de los transeúntes y permitir que las labores de despeje avancen sin contratiempos, mientras se trabaja para restablecer completamente la movilidad entre Oiba y Guadalupe.