Emergencia vial en Soto Norte, Santander: derrumbes aíslan a comunidades campesinas

Las fuertes lluvias que han marcado el inicio de 2026 mantienen en emergencia a los municipios de Charta, Matanza y Suratá, en la provincia de Soto Norte, Santander, donde la red vial rural presenta graves afectaciones por deslizamientos, hundimientos y procesos de erosión.

Según las autoridades locales, las precipitaciones han superado los promedios históricos para esta temporada y han dejado al menos 14 días consecutivos de lluvias, una situación que desbordó la capacidad operativa de los municipios, especialmente en zonas rurales.

El alcalde de Charta, Andelfo Portilla Tarazona, confirmó que varias veredas permanecen con paso restringido o completamente incomunicadas, mientras se adelantan gestiones ante la Gobernación de Santander y entidades de Gestión del Riesgo para obtener apoyo con maquinaria pesada.

“El inicio del año y los procesos de contratación han retrasado el mantenimiento oportuno de los equipos, pero ya estamos solicitando apoyo para atender las emergencias”, explicó el mandatario.La situación es crítica para las comunidades campesinas. En la vereda La Rinconada, los habitantes aseguran que la creciente de las quebradas ha destruido los pasos vehiculares, impidiendo el transporte de alimentos, materiales y productos agrícolas.



“No hemos podido pasar ni mercados ni insumos. La carretera está totalmente dañada”, denunció Elí Castro Cárdenas, presidente de la Junta de Acción Comunal.Además de la incomunicación, el mal estado de las vías ha impactado de forma directa la economía rural. Campesinos señalan que el costo del transporte de fertilizantes, semillas y herramientas se ha incrementado, al igual que el flete para sacar productos como café, plátano, yuca y hortalizas hacia Bucaramanga.

A esta problemática se suma el riesgo de retrasos en proyectos de desarrollo rural, entre ellos la construcción de cerca de 100 baterías sanitarias en viviendas campesinas de Charta, Matanza y Suratá, una iniciativa que se ejecuta mediante el programa Obras por Impuestos, a través de una fiducia del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (amb).

El transporte de materiales como tuberías, tanques y cemento se ha vuelto complejo debido a la necesidad de vehículos 4x4, lo que eleva los costos y limita el acceso a las zonas más apartadas.

Las administraciones municipales de Soto Norte esperan una pronta intervención de la Gobernación de Santander y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, con el fin de evaluar los daños, priorizar los puntos críticos y habilitar soluciones temporales que garanticen la movilidad y el abastecimiento de las comunidades rurales.