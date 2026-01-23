En vivo
Emergencia vial en Soto Norte, Santander: derrumbes aíslan a comunidades campesinas

Emergencia vial en Soto Norte, Santander: derrumbes aíslan a comunidades campesinas

Autoridades locales piden apoyo urgente de la Gobernación y de Gestión del Riesgo para atender los puntos críticos y restablecer la movilidad rural.

