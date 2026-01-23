En vivo
Santanderes  / Santander celebra apertura de nuevas rutas aéreas a otras ciudades del país: "sin escalas"

Santander celebra apertura de nuevas rutas aéreas a otras ciudades del país: "sin escalas"

A partir de junio de 2026 habrá vuelo directo entre Bucaramanga y Aruba, confirmó la aerolínea Wingo.

