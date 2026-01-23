Santander celebra apertura de nuevas rutas aéreas a otras ciudades del país: "sin escalas"

Bucaramanga continúa fortaleciéndose como un destino estratégico para el turismo y los negocios en Colombia y el Caribe. A partir del mes de marzo, la aerolínea Wingo abrirá nuevas rutas aéreas desde la capital santandereana hacia Barranquilla, Cartagena y Medellín, con tres frecuencias semanales, y desde junio conectará de manera directa a Bucaramanga con Aruba, un destino internacional que por primera vez tendrá vuelo directo desde la ciudad.

El anuncio fue recibido con entusiasmo por las autoridades departamentales y municipales, quienes destacaron el impacto positivo que tendrá esta ampliación de la conectividad aérea en la economía regional. El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, aseguró que estas nuevas rutas son el resultado de un trabajo articulado entre la Gobernación, la Alcaldía de Bucaramanga y los municipios del área metropolitana.

Según el mandatario, las cifras respaldan el crecimiento del departamento como destino turístico. En 2024, Santander registró un aumento del 305 % en visitantes extranjeros, y en lo corrido de este año ya se reporta un crecimiento del 16,05 %. Díaz señaló que el reto ahora es seguir fortaleciendo el sector a través de tres ejes fundamentales: promoción, eventos e infraestructura turística.

El gobernador también resaltó el potencial del departamento con atractivos como el páramo de Santurbán, San Gil y sus deportes de aventura, los pueblos patrimoniales, la gastronomía, el Parque Nacional del Chicamocha, la Mesa de Los Santos y el Santísimo. Además, anunció proyectos estratégicos que buscan transformar la dinámica económica y turística de Santander, como el desarrollo de la náutica en Topocoro, la construcción del Centro de Eventos del Oriente Colombiano y la recuperación de Acualago, con el objetivo de impulsar un turismo sostenible.



Por su parte, el presidente de Wingo, Eduardo Lombana, confirmó que la aerolínea seguirá apostándole a Bucaramanga como un punto clave de su operación. Explicó que, además de mantener las rutas a Bogotá y Santa Marta, desde marzo iniciarán los vuelos directos Bucaramanga–Medellín, Bucaramanga–Cartagena y Bucaramanga–Barranquilla. En tanto, a partir del 17 de junio se operará de manera estacional la ruta Bucaramanga–Aruba, conectando por primera vez a la ciudad con la conocida “isla feliz”.

Lombana destacó que Wingo busca convertirse en un dinamizador más de la economía regional y reafirmó el compromiso de la aerolínea con el crecimiento de Santander, agradeciendo el respaldo de la Gobernación, la Alcaldía de Bucaramanga y la Cámara de Comercio.

Jordan Schlipken Cruz, director de la Autoridad de Turismo de la isla para América Latina, señaló que esta nueva conexión abre oportunidades que van más allá del turismo vacacional. Explicó que, aunque el turismo es la principal fuente de ingresos de la isla, que recibe cerca de 1,5 millones de visitantes al año, también se podrían generar acuerdos comerciales con empresas santandereanas. Además, resaltó el potencial de Santander en el turismo de salud, teniendo en cuenta que Aruba no cuenta con todas las capacidades médicas especializadas.

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, celebró la apertura de las nuevas rutas y destacó los beneficios que representa para los pasajeros contar con vuelos directos, tanto en ahorro de tiempo como en costos. Señaló que la ciudad le está apostando a la seguridad y la competitividad como pilares de desarrollo, y recordó que durante este año Bucaramanga tiene programados más de 250 eventos que contribuirán a dinamizar la economía local.

