El turismo internacional alcanzó un récord en 2025: 1.520 millones de viajes

El turismo internacional marcó un hito en 2025 al registrar el mayor volumen de su historia, pese a un contexto global marcado por tensiones geopolíticas. De acuerdo con ONU Turismo, el número de viajes internacionales creció un 4 % durante el año y alcanzó los 1.520 millones.

La entidad, con sede en Madrid, señaló que los ingresos del sector también mostraron un desempeño positivo, con un aumento del 5 % que los llevó hasta los 1.900 millones de dólares. África y Asia lideraron el dinamismo del crecimiento, mientras que Brasil destacó en Sudamérica con un incremento del 37 % en la llegada de visitantes.

BLU Radio. Rio de Janeiro / Foto: AFP APU GOMES/AFP

Según explicó la secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Alnowais, la demanda de viajes se mantuvo elevada a lo largo de 2025, a pesar del impacto de la inflación en los servicios turísticos y de la incertidumbre generada por los conflictos internacionales. En su concepto, este comportamiento refleja la resiliencia del sector a nivel global.

La organización proyecta que esta tendencia favorable continúe en 2026, apoyada en la estabilidad prevista de la economía mundial y en la recuperación total de los destinos que aún no han alcanzado los niveles anteriores a la pandemia.



Europa se mantuvo como la región más visitada del mundo, con 793 millones de llegadas internacionales. En el caso de Sudamérica, el flujo de turistas aumentó un 7 %, hasta alcanzar los 39,2 millones de visitantes, impulsado principalmente por el desempeño de Brasil.

El turismo masivo en España está generando problemas. Foto: AFP

Centroamérica también reportó resultados positivos, con 13,5 millones de llegadas y un crecimiento del 5 %, gracias al buen comportamiento de destinos como Guyana, Guatemala, Honduras y El Salvador. En contraste, algunas zonas del Caribe mostraron estancamiento debido a los efectos del huracán Melissa en el último trimestre del año.

México, por su parte, mantuvo una expansión del 6 %, mientras que España, segundo destino turístico mundial después de Francia, registró un aumento del 7 % en la llegada de visitantes y continúa acercándose a la barrera de los 100 millones anuales.