Turismo  / El turismo internacional alcanzó un récord en 2025: 1.520 millones de viajes

El turismo internacional alcanzó un récord en 2025: 1.520 millones de viajes

La organización proyecta que esta tendencia favorable continúe en 2026, apoyada en la estabilidad prevista de la economía mundial y en la recuperación total de los destinos que aún no han alcanzado los niveles anteriores a la pandemia.

