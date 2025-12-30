En vivo
Turismo  / "Tenemos una Guajira para ofrecer al mundo": gobernador celebra crecimiento del turismo en la región

"Tenemos una Guajira para ofrecer al mundo": gobernador celebra crecimiento del turismo en la región

El departamento registra un crecimiento sostenido en turismo, impulsado por la reducción de bloqueos, nuevos vuelos y proyectos que fortalecen la experiencia de los visitantes.

