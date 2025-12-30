"Tenemos una Guajira para ofrecer al mundo": gobernador celebra crecimiento del turismo en la región

La Guajira se posiciona actualmente como un destino de "cultura viva" y arte ancestral que cautiva al mundo, respaldada por el que ha sido calificado como el mejor video de promoción turística a nivel global.

En diálogo con Mañanas Blu 10:30, el gobernador Jairo Alfonso Aguilar se refirió al crecimiento sostenido del turismo y la cultura en el departamento, destacando los avances en infraestructura, conectividad y servicios básicos como pilares para fortalecer la experiencia de los visitantes.

Distracción es un municipio del departamento colombiano de La Guajira, ubicado en la zona media. Foto: redes sociales

Con una ambiciosa apuesta en infraestructura que incluye la modernización del aeropuerto Almirante Padilla —el segundo con mayor crecimiento en pasajeros del país— y proyectos de servicios básicos en comunidades dispersas, La Guajira invita a los viajeros a descubrir desde el lujo de Palomino hasta la riqueza musical de la "Ruta de los Juglares" en el sur del departamento.



Turismo en La Guajira: ¿limitado por bloqueos?

El gobernador precisó que el turismo ha venido en creciemiento en los últimos años y, pese a que ha sido una labor "muy difícil", el departamento se mantiene entre los más apetecidos por los turistas.

Esto lo consolidó con las cifras de viajeros que llegan al Aeropuerto Almirante Padilla, en los que pasaron de 625.000 en 2024 a más de 640.000 para el cierre de este año, siendo el segundo que aumenta porcentualmente en el país: "Eso es un claro indicativo de cómo se vienen haciendo las cosas bien", aseveró.



Playa de La Guajira. Foto: Blu Radio.

Además, Ávila mencionó elproyecto Compite y Escala que se desarrolla en La Guajira, que permite fortalecer el ecosistema turístico del departamento a través de formación, asistencia técnica y capital inteligente, preparando al personal de asistencia turística para alinearse con los estándares internacionales.

Aguilar destacó, además, la transformación integral del departamento, que ha logrado una reducción superior al 50% en los bloqueos viales gracias a la creación de una unidad de diálogo social, permitiendo que la región salga de los primeros lugares en este tipo de incidentes.

"Según Confecámaras, en temas de bloqueos, hoy hay más problemas en otros departamentos en temas de bloqueo que en el departamento de la Guajira", insistió.



¿Cuánto cuesta visitar La Guajira?

El gobernador invitó a los colombianos a redescubrir el departamento, que cuenta con algunos de los atractivos turísticos más emblemáticos del país, como el Cabo de la Vela, considerado una de las joyas escondidas de Colombia.

En cuanto a los costos, Aguilar señaló que existen diversas cadenas hoteleras con tarifas “bastante asequibles”. Aunque no entregó cifras exactas, Blu Radio pudo confirmar que los precios oscilan desde los $150.000 por noche para una pareja, hasta valores superiores a los $2 millones, dependiendo de la zona y la temporada.



La Guajira: un atractivo turístico digno de conocer

Entre los atractivos destacados por el mandatario se encuentran la gastronomía local, las artesanías wayuu, paisajes naturales como las dunas de Taroa, los ríos del sur del departamento y el folclor vallenato, con artistas reconocidos a nivel nacional e internacional.

A esto se suma la próxima entrega del nuevo malecón de Riohacha, un proyecto de renovación urbana y turística que ya alcanza el 40 % de ejecución y busca resignificar la relación entre la ciudad y el mar.

Los "Montes de Oca" es reserva forestal protectora ubicada en el extremo norte de la Serranía del Perijá, en el departamento de La Guajira, Colombia. Foto: tomada de redes sociales y mejorada con IA.

Finalmente, Aguilar destacó la mejora en servicios básicos como el acceso al agua y la energía en zonas turísticas, con más de 69 proyectos de abastecimiento de agua potable y la ampliación de 36 kilómetros de redes eléctricas, fundamentales para garantizar una mejor experiencia a los visitantes.

Con nuevas rutas aéreas, mayor conectividad y una apuesta clara por el turismo cultural y sostenible, La Guajira se proyecta como uno de los destinos con mayor potencial del país para los próximos años.

