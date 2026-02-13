Ojo, comerciantes: la Dian intensificará controles en más de 120 locales en Carnaval de Barranquilla

Por estos días se celebra el Carnaval de Barranquilla, una de las fiestas folclóricas y culturales más representativa de Colombia que va del 14 al 17 de febrero, aunque cuenta con un pre-carnaval que comenzó a finales de enero.

Esta festividad fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación y Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

No obstante, no todo es celebración, pues la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) anunció que intensificará controles aduaneros en varios establecimientos comerciales por una razón específica.

Dian intensificará controles en más de 120 locales durante Carnaval de Barranquilla

El objetivo de la entidad con estos controles es garantizar la legalidad y proteger los recursos del país durante el desarrollo del carnaval de mayor impacto económico en Barranquilla.



Según la Dian, un grupo de 140 funcionarios ha estado ejerciendo labores de fiscalización y control aduanero, tributario y cambiario por medio de jornadas de control que iniciaron en el pre-carnaval, pero que durante las últimas fechas se intensificaron.

Los sectores que están en la mira de la entidad son:



Gastronomía

Hotelería

Entretenimiento

De igual forma, se llevarán a cabo acciones de control tributario masivas en aproximadamente 120 establecimientos comerciales de la ciudad para verificar de manera rigurosa “la expedición de la facturación electrónica en todas las operaciones, el control de inventarios y el cumplimiento de los tributos nacionales, incluyendo el Impuesto al Consumo, IVA y Renta”.

Se supervisará el recaudo de la contribución parafiscal a los espectáculos públicos de las artes escénicas, haciendo un llamado permanente al gremio de comerciantes para que se sumen a la cultura de la legalidad. Dian

Habrá puestos de control estratégicos de la Dian

Por otro lado, la Dian adelantará 15 acciones operativas que consisten en hacer visitas a establecimientos de comercio y la ubicación de puestos de control estratégicos para verificar la legal introducción y comercialización de mercancías.

Estas labores, estarán articuladas con la Subsecretaría de Rentas Departamentales de la Gobernación del Atlántico y se centrarán “prioritariamente en el control de licores y cigarrillos para combatir su contrabando y proteger la estabilidad financiera del país”.