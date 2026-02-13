En vivo
Salario mínimo
Inversiones forzosas
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba

Economía  / Ojo, comerciantes: la Dian intensificará controles en más de 120 locales en Carnaval de Barranquilla

Ojo, comerciantes: la Dian intensificará controles en más de 120 locales en Carnaval de Barranquilla

El objetivo de la entidad con estos controles es garantizar la legalidad y proteger los recursos del país durante el desarrollo del carnaval de mayor impacto económico en Barranquilla.

